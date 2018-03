Stadsarchief zoekt namen van inwoners op oude portretten 29 maart 2018

Wie herkent inwoners van Langdorp uit de jaren veertig van de vorige eeuw? Het stadsarchief SADA, het historisch documentatiecentrum van Groot-Aarschot, kwam onlangs in het bezit van een 400-tal zwart-wit portretten uit die periode. "Mannen en vrouwen, individueel of als koppel afgebeeld vanuit dezelfde invalshoek en tegen dezelfde achtergrond", klinkt het. "De collectie biedt ook een inkijk in de kledingstijl en juwelen- en haardracht uit die tijd."





Het SADA is nog op zoek naar informatie over de personen. Daarom organiseren ze op dinsdag 15 mei een herkenningsnamiddag in de openbare bibliotheek van Aarschot. Wie geïnteresseerd is om te helpen, kan mailen naar sada@aarschot.be. (GMA)