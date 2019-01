Stad roept op om samen deel te nemen aan Tournée Minérale Kristien Bollen

23 januari 2019

Ga samen met inwoners van Aarschot de uitdaging van Tournée Minérale aan en drink in februari een maand lang geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een kwestie van je iets te ontzeggen: je wint er vooral bij. Sluit je dus zeker aan bij ‘team Aarschot’. Alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in je lichaam en wordt gelinkt aan een 200-tal aandoeningen. Door deel te nemen aan de campagne van Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je alcoholgebruik.

Water overal voor Tournée Minérale..... Met deze slogan roepen de Stedelijke Welzijnsraad en de dienst Welzijn van de stad alle inwoners op om deel te nemen aan de actie van Tournée Minérale. Op donderdag 31 januari delen ze tijdens de donderdagmarkt watertjes uit.

Een maand lang aan de verleiding weerstaan is een hele klus. Met de steun van je familie, vrienden en collega’s lukt dat veel beter. Laat iedereen dan ook weten dat je de uitdaging bent aangegaan. Daag hen uit om mee te doen, moedig elkaar aan en hou samen vol.

Zin om mee te doen?

Sluit je aan bij ‘team Aarschot’ via de link https://goo.gl/bx44nu op de website van Tournée Minérale.