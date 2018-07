Stad lanceert huisdierensticker 03 juli 2018

Aarschot lanceert de huisdierensticker. Die laat de hulpdiensten in één oogopslag weten welke huisdieren er in een woning aanwezig zijn. Met deze sticker van de Vlaamse overheid wil de stad dierenlevens redden bij woningbranden. "De sticker maakt het werk van de hulpdiensten makkelijker", klinkt het. "Elk jaar zijn verschillende huisdieren het slachtoffer van een woningbrand, vergiftiging door CO2 of wateroverlast. Omdat de brandweer niet altijd weet hoeveel huisdieren er aanwezig zijn in een woning, kunnen ze vaak niet gered worden." De sticker kan binnenkort opgehaald worden in het stadhuis. (GMA)