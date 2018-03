Stad koopt mobiele fietsenstallingen 07 maart 2018

De stad Aarschot heeft twee mobiele fietsenstallingen gekocht. Het doel is om ze in te zetten op een locatie waar nood is aan een fietsenstalling. Inwoners mogen zelf plaatssuggesties doen aan het stadsbestuur. Een eerste werd nu, op vraag van een bewoner, geplaatst op de Bonewijk. "Dat meer en meer Aarschottenaren zich met de fiets verplaatsen, kunnen we alleen maar toejuichen", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Door te starten met proefopstellingen willen we vermijden dat er fietsenstallingen staan die nauwelijks gebruikt worden. Als dat het geval is, kunnen we de stalling eenvoudig verplaatsen." Concreet heeft de stad er twee aangekocht: één in de vorm van een auto en één in de vorm van een fiets. Het stadsbestuur wil van de inwoners te weten komen waar ze zo'n fietsenstalling wensen. Alle suggesties zijn welkom, mail naar senne.janssens @aarschot.be (GMA)