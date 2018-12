Stad gaat leegstand tegen met Pandendatabank Kristien Bollen

05 december 2018

17u48 0

Wie in Aarschot een zaak wil openen of een uitbater voor een handelspand wil vinden, kan vanaf 5 december de gloednieuwe pandendatabank raadplegen op de website van de stad. Op die manier wil de stad de invulling van leegstaande handelspanden een duwtje in de rug geven.

Samen met intercommunale Interleuven inventariseert de stad Aarschot de handelspanden die momenteel leegstaan in het kernwinkelgebied. Deze informatie bundelen ze in de pandendatabank. Dat is als het ware een gratis immoloket in een jasje van de stad. Schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga: “Nu kregen we vaak vragen aan het loket over waar er een handelszaak te huur is of een mogelijke starter had oog op een pand, maar vroeg gegevens over de eigenaar. Met de GDPR (wet op de privicy) is dat onmogelijk. Wie eigenaar is van een handelspand kan nu de gegevens doorgeven. Dat kan gaan van hoeveel vierkante meter de zaak is, wat foto’s, ligging, huurprijs en contactgegevens. De eigenaar hoeft hiervoor niets te betalen. Niet dat we een concurrent willen worden van een immo-website, die ambitie hebben we niet. Enerzijds kunnen ondernemers de pandendatabank raadplegen om een geschikt handelspand voor hun project te vinden. Anderzijds is de pandendatabank voor eigenaars van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied een handig hulpmiddel in hun zoektocht naar huurders of kopers. De pandendatabank kan een belangrijk instrument worden om leegstaande panden te activeren, zoals het pop-upbeleid al aangetoond heeft.”

In Aarschot staan nog 62 panden leeg. Toch is er al enkele jaren een dalende trend :”Momenteel hebben we 8,6% leegstand, lager dus dan het vlaamse gemiddelde. Als we kijken naar hoeveel winkelvloeroppervlakte er leegt staat is dat 10% omdat er enkele grote panden tussen zitten. Kijken we naar het centrum, dan staat er één op vier leeg. Daar is dus nog werk aan de winkel. Sinds de start van het pop-up-verhaal in 2015, waar er een subsidie is voor zowel starter als ondernemer, zien we de leegstand afnemen. Twee jaar geleden stonden er nog 75 panden leeg, vorig jaar 70 en nu dus 62. Van de pop-ups (in totaal kwamen er al 37) is intussen één op drie een permanente winkel geworden. Ook met de stadsfabriek probeerden we ondernemers naar het centrum te lokken. Het centrum is een probleem maar we werken er verder aan. “

Met dit project creëert de stad Aarschot een extra wapen in de strijd tegen leegstand. De pandendatabank is een welkom duwtje in de rug voor de invulling van leegstaande handelspanden. Op die manier draagt ze bij aan een aangenaam kernwinkelgebied.

De pandendatabank is beschikbaar op www.aarschot.be/pandendatabank. Voor meer informatie kan je terecht bij Caroline Vandendriessche: caroline.vandendriessche@interleuven.be - 0479 77 87 69.