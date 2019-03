Stad dooft de lichten tijdens Earth Hour VDWT

25 maart 2019

De stad Aarschot doet ook dit jaar mee met ‘Earth Hour’, de internationale actie van het Wereldnatuurfonds in de strijd tegen de klimaatverandering. Op zaterdag 30 maart van 20.30 tot 21.30 uur dooft de stad de openbare verlichting, net als miljoenen mensen over de hele wereld. Earth Hour is een internationaal evenement dat gezinnen, bedrijven en organisaties oproept om de verlichting een uur lang te doven en de elektrische apparaten uit te schakelen. Door de elektriciteit uit te schakelen bespaar je elektriciteit, maar Earth Hour heeft vooral een symbolische functie. “Op die manier tonen we dat we de klimaatverandering ernstig nemen. We roepen alle Aarschottenaren op om aan deze actie deel te nemen”, zegt schepen van Klimaat Isabelle Dehond. Meer informatie vind je op www.earthhour.org