Stad betaalt belasting op lijkenvervoer terug Tom Van de Weyer

31 januari 2019

De stad Aarschot betaalt de belasting op lijkenvervoer terug. Deze belasting werd geheven in 2017 en deels in 2018. Het nieuwe stadsbestuur trekt hiermee een beslissing uit 2016 weer in.

De stad zal de terugbetaling doen aan de begrafenisondernemers, vermits zij de belasting steeds betaald hebben. De begrafenisondernemers maken op hun beurt het bedrag over aan de betrokken burgers. “Aarschot kan de terugbetaling niet rechtstreeks aan de burgers doen, aangezien we enkel de namen van de overledenen hebben. De begrafenisondernemers waren degenen die het bedrag aan ons betaalden”, zegt Annick Geyskens (N-VA), schepen van Burgerzaken.

“Wie in 2017 en 2018 een sterfgeval had in de familie, vragen we om te controleren of de belasting vermeld staat op de factuur van de begrafenisondernemer. Indien dit geval is, neem je zo snel mogelijk met hem contact op. De dienst Financiën maakt per jaar en per ondernemer een creditnota op en voert op korte termijn de terugbetalingen uit. We hopen op een vlotte afhandeling.”