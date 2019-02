Stad bespaart komende zes jaar 630.000 euro door ‘modern en zuinig bestuur te voeren’ Geert Mertens

15 februari 2019

02u20 0 Aarschot 630.000 euro. Dat bedrag bespaart het stadsbestuur van Aarschot de komende legislatuur door, naar eigen zeggen, een modern en zuinig bestuur te voeren. Door gebruik te maken van het systeem D’Hondt doet Open Vld vrijwillig afstand van twee stemgerechtigde leden. Oppositiepartij Groen opteert voor een ander systeem waarbij elke partij vertegenwoordigd is en Open Vld steeds twee stemgerechtigde leden heeft tegenover één voor oppositiepartij CD&V.

De gemeenteraad heeft bij het uitwerken van de gemeenteraadscommissies voor de nieuwe bestuursperiode beslist om een besparing van 55.676,52 euro door te voeren in de jaarlijkse werking. Concreet richt de stad zeven commissies in met telkens acht stemgerechtigde commissieleden en daarnaast één raadgevend lid. De verdeling van de commissieleden gebeurde volgens het systeem D’Hondt.

“Dat betekent dat de fractie van Open Vld vrijwillig afstand doet van twee stemgerechtigde leden”, klinkt het bij Open Vld. “Vlaams Belang, de kleinste partij in de gemeenteraad, zetelt met raadgevende stem. Elke commissie zal maximum driemaal per jaar bezoldigd samenkomen. Indien er meer zittingen zijn, is dit zonder zitpenningen.” In vergelijking met de vorige legislatuur realiseert het stadsbestuur een besparing mee van 21.545,32 euro per jaar.

Zittingen achtereenvolgens laten doorgaan

Daarbij komt dat Gwendolyn Rutten de mandaten van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad zal combineren zonder daarvoor vergoed te worden, waardoor de stad een bijkomende besparing realiseert van 2.133,20 euro per jaar. Ook in de werking van het OCMW zal de stadscoalitie besparen. “De coalitiepartners en de oppositie kwamen overeen om de zittingen van de Gemeenteraad en het Bijzonder Comité steeds achtereenvolgens te laten doorgaan, waardoor een aparte zitpenning wordt uitgespaard. Daarnaast vergadert het vast bureau eveneens aansluitend op het college van burgemeester en schepenen. Deze werkwijze past in de samenvoeging van de stad en het OCMW en komt neer op een totale besparing van 31.998 euro per jaar.”

De nieuwe samenstelling van het Bijzonder Comité, met drie extra leden, zorgt er wel voor dat de kosten stijgen met 16.425,64 euro per jaar. “Samen betekent dit een besparing van 39.250,88 euro voor 2019 in vergelijking met het laatste jaar van de voorgaande bestuursperiode.”

Het schepencollege telt ook, als gevolg van het decreet lokaal bestuur, één schepen minder ten opzichte van de vorige legislatuur. “Op jaarbasis 65.000 euro.” Dit alles leidt tot een besparing van 630.000 euro.

“Het was voor ons van bij het begin de bedoeling om een slank, efficiënt en modern stadsbestuur te realiseren”, klinkt het bij de fractie. “Hiermee voegen we nu de daad bij het woord.”

Fractieleider Betty Kiesekoms van Groen drong er op aan om een ander systeem te gebruiken. “Door het systeem imperiali heeft Open Vld altijd twee stemmen tegenover één stem voor CD&V”, zegt ze. “Door dit systeem kan nog een extra besparing gerealiseerd worden.”