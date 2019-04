Speelzone Gijmelbergbos opent weekend 13 en 14 April Thibau Nys komt fietsparcours inrijden

Geert Mertens

05 april 2019

Op zaterdag 13 en zondag 14 april wordt speelbos Gijmelbergbos officieel geopend. Tijdens het openingsweekend kan je deelnemen aan tal van leuke activiteiten. Onlangs vond een grote opruimactie plaats: heel wat helpende handen hebben zich ingezet om het bosje op te ruimen. Er is onder meer een parcours dat door Thibau Nys en Vincent Baestaens wordt ingereden.

“Natuurpunt Aarschot is eigenaar van het bosje en stelt het met plezier ter beschikking van de jeugd”, aldus Kristof Bauwens van Natuurpunt. “Vorig jaar bekeken we samen met de stad Aarschot op welke manier we van dit stukje natuur aan de Gijmelbergwijk een speelbos konden maken. De dienst Leefmilieu, Natuurpunt, JC De Klinker en Buurtwerk Aarschot werkten het concept samen uit. Een mooi voorbeeld van een geslaagde domeinoverschrijdende samenwerking!”

“Uit het traject kind- en jeugdvriendelijk Aarschot blijkt dat kinderen meer groene en avontuurlijke speelplekjes wensen in de stad”, verduidelijkt schepen van Jeugd Geert Schellens. “Voor het ontwerp van speelbos Gijmelbergbos luisterden we naar de ideeën van de kinderen die in de Gijmelbergwijk wonen. Ze dromen van een fietsparcours aan de rand van het bos, een klim- en klautergedeelte, een platform en een zone om kampen te bouwen.”

Het speelbos wordt aangelegd in verschillende fasen. “De eerste fase omvat de aanleg van het fietsparcours en het klim- en klautergedeelte”, aldus schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond (Open Vld). “De tweede fase focust op de aanleg van het platform en de zone om kampen te maken. De stad werkt hiervoor samen met de INL-teams (Intergemeentelijke landschapsteams).”

Om het Gijmelbergbos klaar te stomen voor de inrichting van het speelbos vond onlangs een grote opruimactie plaats. De deelnemers verzamelden maar liefst 2,6 ton zwerfvuil. De opening van het eerste deel van het speelbos wordt één groot feest. Hiervoor slaan het buurtcomité, JC De Klinker, Buurtwerk Aarschot, de dienst Leefmilieu, Natuurpunt Aarschot, Arktos en heel wat partners de handen in elkaar. De opening valt samen met de jaarlijkse Gijmelbergkermis waarop heel wat te gebeuren staat. Het orgelpunt van de opening is de speelstraat op zondag 14 april met tal van leuke kinderactiviteiten.

Op zaterdag kan je vanaf 13 uur fietsen versieren in de circustent. Er is een fietsoptocht en het fietsparcours kan ingereden worden met Thibau Nys en Vincent Baestaens. Op zondag 14 april is het officiële opening met om 14.30 uur start van Speelstraat XL.