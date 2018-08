Speelschip is eerste realisatie van Kindvriendelijke gemeente 07 augustus 2018

Schepen van Jeugd Mattias Paglialunga hees zaterdag de vlag van het nieuwe speelschip in het Stadspark. Het speelschip is de eerste realisatie sinds Aarschot het label kreeg van 'Kindvriendelijke gemeente'. "Het actieplan waarmee we de jury hebben bekoord moet de komende zes jaar worden omgezet in beleid."





Het speelschip in het Stadpark was een wens die kwam uit een enquête onder kinderen. "Het staat symbool voor onze kindvriendelijke campagne die twee jaar geleden begon", zegt Paglialunga. "Aarschot moet een haven zijn voor alle leeftijden. De gedachte achter het label is dat een in een gemeente die goed zorgt voor haar jongste bewoners, ook aangenaam leven is voor volwassenen en ouderen."





"In de begroting worden middelen vrijgemaakt om te investeren. Jongeren moeten zich goed in hun vel voelen, zich veilig kunnen verplaatsen en ze vragen meer kleur en groen in de stad. Dat laatste zijn we al aan het doen, getuige de fleurige stoeltjes op de Grote Markt. In Wolfsdonk is een ongebruikt perceel dat we tot speelterrein willen inrichten. In de Gijmelbergwijk wordt al een speelzone gebouwd in samenwerking met Natuurpunt."





Aan de verkeersveiligheid is nog veel werk en verschillende diensten moeten de nodige middelen krijgen. "We geven jaarlijks 130.000 euro ondersteuning aan de kinderopvang. We denken ook aan een subsidie tot 5.000 euro voor jonge ondernemers. De vzw Bekaf kreeg 120.000 euro van de provincie voor de start van hun renovatie. Wij willen als derde partij meehelpen om financieel bij te springen." (VDWT)