Speelplaatsen gezocht die wat groener mogen 10 februari 2018

Milieuzorg op School (MOS) is op zoek naar scholen om hun speelplaats groener te maken. "In het najaar van 2018 plant MOS in 25 scholen met een stenen speelplaats een boom", weet schepen van Leefmilieu Geert Schellens (sp.a). "En dat doet de organisatie helemaal gratis. Het is immers belangrijk dat kinderen in een groene en gezonde omgeving kunnen spelen." Scholen kunnen zich tot 30 april kandidaat stellen. Dat kan door MOS enkele foto's van je speelplaats te bezorgen. De voorwaarden zijn een saaie, grijze speelplaats hebben en er geen problemen mee hebben dat MOS enkele tegels uitbreekt om een plantgat te graven. (GMA)