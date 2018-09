Sint-Niklaasberg wordt schoolstraat, als er een bord staat 04 september 2018

De Sint-Niklaasberg bij het Instituut Sancta Maria is vanaf gisteren een schoolstraat, tenminste als niemand vergeet de straat af te sluiten. "We deden dit voorstel aan de school omdat de auto's drie rijen dik stonden om kinderen af te zetten", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Leerkrachten en directie staan zelf in om het nadarhek met het zelfgemaakte signalisatiebord elke dag te plaatsen." Maandagochtend ging dit goed, al stelde onze fotograaf in de namiddag vast dat iemand toch vergeten was het hek te plaatsen. Auto's kregen vrij spel en reden weer af en aan. De straat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, elke ochtend van 8 tot 8.30 uur, woensdag van 12 tot 12.30 uur, maandag, dinsdag en woensdag van 15 tot 15.30 uur en vrijdag van 15 tot 16 uur. Tijden de uren in de namiddag hoef je niet te betalen op de parking van de Albertlaan. De proefopstelling loopt tot de herfstvakantie. Daarna volgt een evaluatie of de schoolstraat er definitief komt. (VDWT)