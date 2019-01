Sint-Jozefscollege plaatst AED-toestel VDWT

20 januari 2019

Het Sint-Jozefscollege in Aarschot heeft aan de poort in het Schaluin een AED-toestel geplaatst. Initiatiefnemer was Alan Schollaert, onthaal- en secretariaatsmedewerker van de school. De vzw Heartsaver zocht bij handelaars in het Schaluin en daarbuiten naar sponsors. Met hun bijdrage en een deel van de school werd het project gerealiseerd. Afgelopen vrijdag vond er een korte inhuldiging plaats. Heartsaver gaf een gratis opleiding om het toestel te leren bedienen.