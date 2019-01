Sint-Jozefscollege krijgt 416.815 euro subsidie voor renovaties Tom Van de Weyer

18 januari 2019

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, geeft 14 miljoen euro aan subsidies voor renovatie van vrije scholen in Vlaams-Brabant. Het Sint-Jozefscollege in Aarschot ontvangt vijf schijven, voor een totaal van 416.815 euro. De school in het Schaluin is de voorbije eeuw verschillende keren verbouwd en uitgebreid. Ook aan haar gebouwen in Bekaf wordt nog gewerkt.

“Al sinds 2006 lopen bij ons renovatiewerken waarvoor we Vlaamse subsidies aanvragen”, zegt algemeen directeur Stefan Thiels. “Het is vreemd dat minister Hilde Crevits nu plots communiceert over deze bedragen. Heel wat van onze werken zijn gefinancierd met zogenaamde DBFM-projecten, waarbij we partners zoeken in de privésector.”

“In het gebouw in het Schaluin werd de overgang gemaakt van verwarming met stookolie naar gas en is de dakisolatie volledig vernieuwd. In maart beginnen nieuwe renovaties aan het sanitair voor het personeel. Ook aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs en onze basisschool in Bekaf werd gewerkt. We hebben bovendien nood aan beleidsondersteunende middelen. Voor al die verbouwingen zijn een architect en preventieadviseur nodig en de boekhouding is verstrengd.”