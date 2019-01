Sint-Antoniusfeesten nu zondag Geert Mertens

16 januari 2019

Op zondag 20 januari kan je in zaal Den Abt terecht voor de Sint-Antoniusfeesten. De organisatie is in handen van de Dorpsraad en de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk. Om 10 uur staat er een eucharistieviering op het programma. Dit wordt opgeluisterd door het koor en de fanfare ‘De Verenigde Vrienden’.

Rond 11 uur vindt de traditionele verkoop van varkenskoppen, pensen, kip-kap... plaats ter ere van de patroonheilige Sint-Antonius. Iedereen is welkom. De opbrengst is voor het groot onderhoud van de zaal Den Abt.