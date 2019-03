SIMA scoort goed in Young Hairdressers Trophy Tom Van de Weyer

22 maart 2019

18u16 0

De leerlingen van 5, 6 en 7 Haarzorg van SIMA namen deel aan de Young Hairdressers Trophy in het San Marco Village in Schelle en behaalden knappe resultaten.

In de categorie Styling trophy dames behaalden Xina Peeters (7 Haarzorg) en Elisabeth Roosen (6 Haarzorg) de zesde plaats in het individuele klassement. In het scholenklassement voor Styling dames eindigde SIMA derde.

In de categorie Avant garde werd Jill Meervis (6 Haarzorg) tweede. Roxane Apers (5 Haarzorg) en Luna Peeters (5 Haarzorg) werden verdienstelijk zesde. SIMA behaalde de tweede plaats in het scholenklassement.

In de Color Trophy mannen eindigde Lore Moortgat (6 Haarzorg) individueel derde. Elisabeth Roosen (6 Haarzorg) werd tweede in de Color Trophy dames. Xina Peeters (7 Haarzorg) werd beloond met de speciale prijs van Lady Look of the Year. SIMA behaald ook hier de tweede plaats in het scholenklassement.