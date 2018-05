Siba tweede op STEM Olympiade 12 mei 2018

Het tweede jaar van het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen SIBA behaalde de tweede plaats op de STEM Olympiade. De deelnemende scholen kregen de opdracht een windmolen te maken die zoveel mogelijk elektriciteit opwekt. En dat lukte. "SIBA was bij de vijftig beste deelnemers en mocht uiteindelijk door naar de finale", klinkt het. Een professionele jury, met onder meer televisiepresentator Lieven Scheire in de jury, feliciteerde SIBA met het behaalde werk. Wie het project met de eigen ogen wil zien, kan terecht in de inkomhal van de school.





(GMA)