SIBA haalt leerlingenaantal niet 23 februari 2018

02u37 0 Aarschot Het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen SIBA heeft de rationalisatienorm voor scholen niet bereikt. Er zijn te weinig leerlingen in de school ingeschreven om werkingsmiddelen te verkrijgen voor volgend schooljaar. Of de school dan moet sluiten, of dat er een fusie moet komen, is nog niet duidelijk.

Het zag er al enkele jaren naar uit dat het SIBA het minimum aantal leerlingen niet zou halen. De voorbije decennia is het aantal leerlingen dat schoolliep aan het SIBA dramatisch gedaald. In de gloriejaren liepen er, naar verluidt, 700 leerlingen school. De voorbije jaren was het leerlingenaantal al gedaald tot onder de 150. In 2015 werd er nog gepoogd om de stedelijke scholen SIBA, SIMA en De Brug te laten samenvloeien tot één nieuwe, grote scholengemeenschap. De Vlaamse Overheid keurde de samensmelting toen af omdat het een financiële kost zou betekenen voor de overheid. "Bovendien moeten de scholen, die samen een scholengemeenschap vormen, een minimaal studieaanbod voorzien", klonk het toen. "En dat was niet het geval. De betrokken scholen bieden samen te weinig studierichtingen aan."





Burgemeester André Peeters (CD&V) bestudeert wat er mogelijk is voor het SIBA. "Er zijn volop gesprekken bezig om oplossingen te zoeken", zegt hij. "Meer kan ik op dit moment niet zeggen." (GMA)