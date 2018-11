SIBA bakt taarten voor viering 30 jaar New Beat Tom Van de Weyer

15 november 2018

18u14 1 Aarschot De New Beat blaast dertig kaarsjes uit en dat wordt in Aarschot gevierd op 23, 24 op 25 november. De leerlingen van het vijfde jaar bakkerij van de SIBA hebben voor dat weekend speciale taarten gebakken.

Kunstenaar Idriz Jossa organiseert het feestweekend ’30 Years of New Beat’, rond de muziek die in Aarschot een grote voedingsbodem vond. Jossa heeft de taarten ontworpen. “De tien exemplaren hebben elk een andere vorm, onder meer een doodskist. Er zitten kerkelijke symbolen in verwerkt, die we destijds gebruikten in ons modelabel New Beat Fashion.”

De proeftaarten werden alvast met smaak verorberd. De leerlingen voelen echter een grote generatiekloof met de muziekhype uit 1988. “New Beat? Nooit van gehoord. Eerst dachten we dat het een schoenenmerk was, want we moesten ook schoenzolen maken uit chocolade”, klinkt het. Tijdens hun werk in het atelier werden de leerlingen getrakteerd op authentieke New Beat van het Aarschotse label Antler Subway.

De New Beat-taarten van SIBA worden zondag 25 november geserveerd tijdens een Chat & Dance, van 14.30 tot 17 uur in Jeugdhuis De Klinker. Let op: enkel 67-plussers zijn uitgenodigd om een stuk taart te eten met koffie. Die middag zal er ‘Nougat Beat’ gespeeld worden van o.a. Rocco Granata, Eddy Wally en Will Tura. Gratis tickets zijn verkrijgbaar in het zorgcentrum Sint-Rochus. De taart kan ook geproefd worden tijdens de tentoonstelling die loopt in de Sint-Rochuskerk. Info op de Facebookpagina ‘30 Years New Beat Expo’.