Sharp Running Events organiseert zesurenloop VDWT

19 februari 2019

Sharp Running Events uit Scherpenheuvel organiseert voor de derde keer de Osschotse zesurenloop op zondag 14 april vanaf 10 uur. Startplaats is het Sportcentrum Demervallei. Dit jaar kan je voor het eerst ook een marathon lopen. De voorinschrijving voor de zesurenloop is 30 euro. Als je ter plaatse inschrijft is het 40 euro. De voorinschrijving voor de marathon bedraagt 15 euro, daginschrijving 20 euro. Inschrijven via Sharprunningevents@gmail.com.