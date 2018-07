Serviceclub Ronde Tafel 85 schenkt 6.000 euro aan goede doel 12 juli 2018

In totaal 6.000 euro overhandigde serviceclub Ronde Tafel 85 uit Aarschot aan twee goede doelen. "Het voorbije jaar organiseerden we drie evenementen om geld in het laatje te brengen", zegt bestuurslid Tom Cassimon. "Naast een cavabar en ons standje op het Winterfeest, organiseerden we ook 'Aarschot Bruist'. Dat laatste bracht het meeste geld in het laatje." 3.000 euro vloeit naar Openweide vzw.





"Deze vereniging biedt zorg op maat aan kinderen en jongeren", luidt het. Een zelfde bedrag gaat naar de vzw Zelfdoding. "Zij richt zich op preventie van opzettelijke zelfverwonding."





(GMA)