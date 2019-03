Serviceclub Ladies Circle speelt sinterklaas voor goede doelen Geert Mertens

13 maart 2019

De Sinterklaasshow, die vorig jaar werd georganiseerd door serviceclub Ladies Circle Aarschot in de stadsfeestzaal, leverde een winst op van 5.450 euro. Twee goede doelen, vzw Open Weide én LOP (Lokaal Overlegplatform Aarschot), kunnen rekenen op een cheque van 2.500 euro. Met het restbedrag wordt een nationaal goede doel gesteund.

“Samen met de vzw De Sinterklaasbende uit Aarschot hebben we in november vorig jaar de Sinterklaasshow ingericht”, vertelt Kathy Chaltin. “Het werd een gigantisch succes. In totaal telden we 264 kinderen en 575 mensen. En dan te bedenken dat we er aanvankelijk aan twijfelden om een grote zaal zoals de Stadsfeestzaal te huren.”

De winst werd nu overgemaakt aan twee goede doelen. Die mochten hun cheque woensdag 13 maart in ontvangst nemen. De serviceclub organiseert nog meer evenementen. “Elk jaar doen we ook een theatervoorstelling”, klinkt het. De eerstvolgende vindt op 31 maart plaats. Dan komt Els De Schepper. “Ook de Sinterklaasshow wordt zeker herhaald. Dit jaar op 18 november!”

Ladies Circle telt momenteel 12 leden. Volgend jaar bestaat de Aarschotse werking precies 35 jaar.