Seniorengids in nieuw kleedje

De Aarschotse seniorengids heeft een facelift gekregen. "Het is een kleurrijke, handige uitgave geworden, met thematisch gerichte informatie", zegt schepen van Seniorenbeleid en Ouderenzorg Julia Mellaerts (CD&V). "De seniorengids behandelt dagelijkse gespreksonderwerpen inzake hulp- en zorgverlening en gezondheid. Ouderen hebben ook steeds meer vragen over levenseinde, wilsbeschikking, euthanasie, donorschap, successie en testamenten. Deze thema's vormen de rode draad in de vernieuwde seniorengids."





De gids wordt verdeeld via de seniorenverenigingen. Vanaf januari is hij ook verkrijgbaar aan het OCMW-loket, in het stadhuis, en in het Sociaal Huis. Je kan de gids ook downloaden via de websites van de stad en het OCMW. (VDWT)