Schepencollege bekend, portefeuilles nog niet Tom Van de Weyer

14 januari 2019

17u09 1 Aarschot De gemeenteraad koos op 11 januari vijf nieuwe schepenen. Het zijn in volgorde Bert Van der Auwera (Open vld), Nicole van Emelen (sp.a), Annick Geyskens (N-VA), Gerry Vranken (Open Vld) en Isabelle Dehond (Open Vld). Gwendolyn Rutten (Open Vld) heeft de eed als nieuwe burgemeester nog niet afgelegd.

Geert Schellens (sp.a) werd tijdens de installatievergadering op 2 januari verkozen als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Hij wordt van rechtswege als zesde schepen toegevoegd aan het college.

Welke bevoegdheden de nieuwe schepenen zullen krijgen, is nog niet meegedeeld. Ze legden afgelopen vrijdag hun eed af bij André Peeters (CD&V). Die blijft voorlopig nog dienstdoend burgemeester. Wanneer de voordracht van zijn opvolger Rutten officieel rond is, is nog niet duidelijk. CD&V sloot in 2015 een voorakkoord met sp.a en Groen, waarbij Peeters burgemeester zou blijven. De verkiezingsuitslag van 14 oktober vorig jaar maakte dat deze voordrachtsakte moet herroepen worden door Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans.