Schellens en Van Emelen beiden op plaats 7 Geert Mertens

23 februari 2019

18u06 0

Het provinciaal congres van sp.a heeft unaniem beslist dat de Aarschotse schepenen Nicole Van Emelen en Geert Schellens de zevende plaats effectieven zullen innemen op de kieslijst voor respectievelijk Vlaams Parlement en Kamer.

“Nicole heeft een pak ervaring als gemeenteraadslid, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij en is recent terug schepen”, klinkt het. “Een mandaat dat ze ook in het verleden al uitoefende. Geert is toe aan zijn tweede periode als schepen, na eerdere mandaten als gemeenteraadslid, OCMW-voorzitter en provincieraadslid.”

Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen behoorden ze tot de topscoorders aan voorkeurstemmen met respectievelijk 795 en 1.126 voorkeurstemmen.