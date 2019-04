Scala zingt Meisjesnamen ook in het Frans Scala treedt op 12 april op in thuisbasis Aarschot Geert Mertens

02 april 2019

07u50 0

Op 12 april speelt Scala een thuismatch in zijn thuisbasis Aarschot. Na 38 uitverkochte voorstellingen van ‘Meisjesnamen’ komt de karavaan aan in Aarschot. Bovendien zijn er nog een 20-tal kaartjes beschikbaar voor het optreden. De broers Kolacny maken zich ondertussen ook op voor de Duitse ‘Mädchennamen’-Tournee én er komt ook een Franse versie aan, ‘Noms de filles’.

“Wallonië is wat muziek betreft echt een ander land”, zegt Steven Kolacny. “Het is heel erg georiënteerd op de lokale Waalse markt en Frankrijk. Scala heeft hier wel al haar sporen verdiend met het met platinium bekroonde Pierre Rapsat project in 2009. Het is superleuk dat onze Waalse vrienden ons hier volgen en een Franse versie vragen van Meisjesnamen. Dan weet je dat iets organisch kan groeien. In 2020 kunnen we met het project optreden en dan loert ook Frankrijk opnieuw om de hoek.”

Frankrijk was in 2004 ook het eerste ‘buitenland’ voor Scala maar viel enkele jaren geleden wat stil. “We zouden graag terug gaan touren in Frankrijk.” De Duitse Mädchennamen-tournee staat wel al helemaal vast. “Voor Duitsland wordt waarschijnlijk ook speciaal een cd opgenomen. Op 16 november zullen ongetwijfeld ook heel wat Vlamingen komen kijken naar het Duitse concert. Dan treden we op in Aken.” Ook München, Stuttgart, Berlijn en Bonn staan op het programma.

“Het gaat alle kanten op maar nu eerst in Aarschot”, lacht hij. Het optreden vindt plaats in de Hal Bekaf Noord. Wie nog een van de laatste tickets wil bemachtigen, kan terecht op de website www.scalachoir.com