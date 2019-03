Sasha Rosen doet het met fanfare De Mottegalm Geert Mertens

26 maart 2019

Fanfare De Mottegalm organiseert op zaterdag 13 april haar jaarlijks lenteconcert om 20 uur. Dat vindt plaats in cultuurcentrum Den Egger onder leiding van Philip Gorts. Voor de gelegenheid werkt de fanfare samen met Sasha Rosen, zeg maar mevrouw Davy Gilles van De Romeo’s.

“Heel de fanfare kijkt er naar uit om zo’n prachtige zangeres te mogen begeleiden bij het brengen van haar nummers”, klinkt het. Sasha Rosen werd in 1978 in Amsterdam geboren. Via het Nederlands KinderTheater speelde ze mee in diverse producties in binnen- en buitenland. In 2000 kreeg ze de hoofdrol in de televisieserie Finals en ging ze studeren in Engeland. Ze speelde onder meer in de musicals Mamma Mia, Grease, Sneeuwwitje, Romeo en Julia...

Ze is ook gekend als echtgenote van Davy Gilles. In de Romeo’s-film H.I.T. speelde zij de vrouwelijke hoofdrol. Samen met haar man vormt ze ook het popduo Sasha & Davy. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen via www.denegger.be of www.demottegalm.be.