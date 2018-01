Sancta Maria krijgt 3,7 miljoen euro renovatiepremie 02u41 0 Foto Bollen Een deel van de gebouwen van het Instituut Sancta Maria wordt gerenoveerd. Aarschot Het Instituut Santa Maria krijgt 3,7 miljoen euro subsidie voor de renovatie van een deel van de schoolgebouwen. Het is de school in Vlaams-Brabant die het hoogste bedrag krijgt van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

"We hadden 15 jaar geleden al een aanvraag ingediend, maar nu zet de Vlaamse overheid zwaar in op schoolgebouwen", zegt adjunct-directeur Stijn Verbinnen. "3,7 miljoen euro is erg veel, maar het bedrag wordt wel gespreid over onze twee scholen. Wij zullen overigens een groot deel van de werken zelf moeten betalen. Het budget moet nog worden opgemaakt, maar de subsidie zou ongeveer 60 tot 70% van de kosten dekken."





1.000 leerlingen

Sancta Maria bestaat uit een basis- en een secundaire school, voor in totaal zo'n 1.000 leerlingen. De verschillende gebouwen van de site zijn elk van een ander bouwjaar. De vernieuwingen zouden gebeuren in blok 4.





"Verschillende klaslokalen van de lagere school moeten vernieuwd worden. We denken er ook aan om de turnzaal te renoveren, waarin vroeger een zwembad gelegen was, ofwel om een nieuwe zaal te bouwen."





"De plannen worden nu opgemaakt. Daarna pas kan de aanbesteding gebeuren. De uiteindelijkie werken starten niet voor 2019."





Nog andere projecten

Minister Crevits keerde in september en oktober 16 miljoen euro renovatiepremies uit voor de vernieuwing van schoolgebouwen in Vlaams-Brabant.





In onze regio gaat het naast Sancta Maria om de volgende scholen: De Vrije Basisschool in Landen (439.606 euro), De Duizendpoot in Bunsbeek (101.675 euro), Hagekind in Tielt (98.482 euro), Het Toverpotlood in Hoeleden (79.471 euro), Mariadal in Hoegaarden (19.417 euro) en tot slot het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Tienen (11.012 euro).





(VDWT)