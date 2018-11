Samenwerken tegen inbraken loont Kristien Bollen

28 november 2018

Tijdens deze korte dagen en lange avonden zijn er helaas traditiegetrouw meer inbraken. Ook in Aarschot, al zijn het er duidelijk minder dan deze periode vorig jaar. Politie zet niet enkel extra patrouilleploegen in, ook camera’s werden ingeschakeld om te strijden tegen de inbraken. Toch vraagt politie aan de burgers om extra alert te zijn : elk paar extra ogen en oren op speurtocht naar verdachte handelingen is welkom!

Bel politie op 101 beter een keer teveel dan te weinig. En het loont! Afgelopen maand werden in totaal 4 verdachte personen gearresteerd die in aanmerking komen voor woninginbraken in Aarschot. Al deze personen zitten nog opgesloten en de recherche voert een grondig onderzoek naar verschillende feiten waarvoor zij in aanmerking komen.

Geef inbrekers de pap niet in de mond. Verlichting en goede sloten doen al wonderen. De politie biedt trouwens elke Aarschottenaar gratis preventief advies en vakantietoezicht aan.