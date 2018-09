Samenaankoop rookmelders op komst 06 september 2018

02u25 0 Aarschot Aarschot moet de brandveiligste gemeente van Vlaanderen worden. Daarvoor wordt onder meer gestart met de samenaankoop van rookmelders.

Het stadsbestuur heeft daarvoor de handen in elkaar geslagen met de vzw Oscare en de Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant. "Inzetten op veiligheid is hard nodig", klinkt het. "Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Bovendien merken merken we al een aantal jaren op dat branden veel sneller ontwikkelen dan vroeger."





"Als voorzitter van de veiligheidscel vind ik het belangrijk om alle Aarschottenaren aan te sporen om rookmelders te plaatsen", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Ze zijn van levensbelang om een brandveilige omgeving te garanderen." De stad heeft nog meer in petto. "We zijn gestart met een project dat nog nooit heeft plaatsgevonden in België", voegt brandpreventieadviseur Tim Renders van de hulpverleningszone Oost eraan toe. Midden september worden alle plannen uit de doeken gedaan. "Door de burgers het hele jaar door te informeren, geven we eigenlijk aan dat brandveilig leven meer is dan alleen het hebben van rookmelders. We hopen dat het project navolging krijgt in andere steden en provincies." (GMA)