Rutten neemt bevoegdheid Openbare Werken over Geert Mertens

28 november 2018

Gwendolyn Rutten (Open Vld) neemt, tot het einde van het jaar, de bevoegdheid Openbare Werken van haar voormalige collega-schepen Christel Verlinden (Open Vld) over. Die nam in september ontslag uit haar functie toen aan het licht kwam dat ze examenvragen had doorgespeeld aan een stadsmedewerker.

“Het schepencollege heeft duidelijkheid gevraagd en daarom is beslist dat ik de bevoegdheid Openbare Werken verderzet”, aldus Gwendolyn Rutten (Open Vld). Aanvankelijk werden de bevoegdheden onder Open Vld-schepenen Bob Verstraete en Rutten verdeeld.

Verlinden zelf zetelt nog steeds in de gemeenteraad maar dus niet meer als schepen.