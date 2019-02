Rutten na vier maanden dan toch benoemd tot burgemeester Tom Van de Weyer

04 februari 2019

17u03 2 Aarschot Gwendolyn Rutten (43) moest vier maanden geduld oefenen, maar legde maandagochtend dan toch de eed af als nieuwe burgemeester van Aarschot. “Op de korte termijn gaan we de mobiliteit aanpassen en Aarschot opnieuw laten bruisen.”

“De strijd met het water wordt ook een belangrijk aandachtspunt. We zien graag water door de Demer stromen, maar niet door de wijken en kelders van onze bewoners.”

In 2006 werd Rutten gemeenteraadslid voor Open Vld. In de voorbije legislatuur was ze schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid. De oplopende spanningen met coalitiepartner CD&V mondde in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uit in een tweestrijd tussen burgemeester André Peeters en Rutten. Met een monsterscore van 4.133 voorkeurstemmen vernederde ze Peeters, die na 12 jaar de burgemeesterssjerp moest afstaan. Toch moest Rutten wachten om de stad te besturen. Het voorakkoord dat Peeters in 2015 tekende met een andere coalitie moest nog worden teniet gedaan. Het parket moest haar geloofsbrieven nog onderzoeken, een administratief werk van lange adem.

“De volledige termijn van zes jaar zal ik uitdoen”, zegt Rutten, die op 26 mei lijsttrekker wordt voor het Vlaams Parlement. “Ook daar zal ik mijn stad en het Hageland verdedigen.” In januari nam ze het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich, een functie die ze voorlopig behoudt.