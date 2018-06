Rozane De Cock wordt nieuwe CD&V-boegbeeld Gelrode 06 juni 2018

De nieuwe kandidaat uit Gelrode die CD&V naar voor schuift, is Rozane De Cock.





"Rozane is professor aan de het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven en geeft les aan de faculteit Sociale Wetenschappen", klinkt het. "Daarnaast is zij directeur van het Brussels Center for Journalism Studies aan de KU Leuven campus in Brussel."





Recent won ze nog de Maatschappijprijs 2018 Humane Wetenschappen voor onderzoek dat waarschuwt voor de gevaarlijke grensvervaging tussen gamen en gokken bij kinderen. De vrouw staat ook voor de volle honderd procent in het Gelroodse verenigingsleven.





"Zo is ze trekker van de feestweek, voor het behoud van de parochiezaal van Gelrode en initiatiefneemster van het proefbrouwen van de Gelroodse Gouden, een gloednieuw streekbier. In haar (weinige) vrije tijd is ze ook nog eindredacteur, schrijfster en fotografe van Kerk & Leven." (GMA)