Rootstown haalt Gisèle Jackson naar De Klinker De dame zong ooit bij Ray Charles en James Brown

14 februari 2019

Rootstown haalt een levende legende naar Aarschot: Gisèle Jackson. De vrouw was ooit actief als zangeres bij Ray Charles en James Brown. Tegenwoordig is ze actief bij Raphael Wressnig & The Soul Gift Band. Daarnaast pakt Kurt De Bont van Rootstown opnieuw uit met het project Mule. Drie maanden werken de groepsleden aan een instrumentale doom-, metal- en stonerset om daarna een reeks optredens te geven.

Gisèle Jackson groeide op in een muzikaal nest. Aretha Franklin en John Lee Hooper waren haar babysitters terwijl haar vader in de keuken stond van een bar in Baltimore. Als 18-jarige mocht ze al, als Raylette, aan de zijde van Ray Charles zingen. Daarna deelde ze het podium met onder meer Donna Summer en James Brown. Ook zong ze tijdens de inauguratie van president Bill Clinton. Op 28 april treedt Gisèle met Raphael Wressnig & The Soul Gift Band op in De Klinker.

Daarnaast pakt Rootstown opnieuw uit met het project Mule. Op 27 februari vindt de try-out plaats in De Klinker. “Wat gebeurt er als je drie totaal verschillende mensen met een zeer uiteenlopende en brede muzieksmaak samenzet”, klinkt het. Kurt De Bont van Rootstown is aanjager van het project. “Drie maanden lang hebben we twee- à driemaal per week gerepeteerd”, zegt hij. “Wat we brengen? Luide, repetitieve, bezwerende muziek... Elk jaar kiezen we een thema. Dat zijn dit jaar de zeven hoofdzonden geworden.”

Naast Kurt spelen ook Koen Marcel Depreitere en Joose Amok in het project. Voor meer informatie: www.rootstown.be