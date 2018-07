Roots in het park schot in de roos 23 juli 2018

In het stadspark vond zaterdag de vierde editie van 'Roots in het park' plaats. Onder meer Timo De Jong, Andrew Ellis en Jo Carley zorgden voor de muziek. Ook was er een speelweide voor de kinderen ingericht. De bomen in het park zorgden voor de noodzakelijke schaduw in de hitte. "Het was gewoon fantastisch", zegt organisator Kurt De Bont van Rootstown. "Het overtrof, zowel qua sfeer, muziek als opkomst, onze verwachtingen. Het terrein was groter gemaakt om de mensen meer ruimte te geven en toch zat het opnieuw vol. Wat kan een organisator nog meer verwachten? Ik denk dat editie vijf, op 21 september 2019, al vastgelegd kan worden." (GMA)