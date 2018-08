Rockzanger pakt uit met ingetogen 'Enira' 20 augustus 2018

02u31 0 Aarschot Rockzanger Kurt Wertelaers uit Wolfsdonk slaat met Enira een compleet nieuwe richting in. "Voor mij even geen snijdende gitaren of luide drums meer", zegt hij. "Alleen viool, cello en piano." Eind deze maand verschijnt de eerste cd: 'For All Lost Time'. Kurt werkte er bijna drie jaar aan.

"Optreden met mijn metalgroep Tortuga Boulevard was steeds een feest, maar ik schreef ook liedjes die om een intieme sfeer schreeuwden", voegt hij eraan toe. "Ik hoorde wel violen en piano, maar wist niet hoe ik dit in muziek kon vertalen. Dat veranderde toen ik pianist Wim Van Deuren ontmoette. Na zijn tour met The Scabs, in 2015, engageerde hij zich voor dit project."





Intussen is de eerste cd klaar en staat er een theatertournee op het programma. "De festivalzomer laten we aan ons voorbijgaan", zegt hij. "Deze muziek vraagt om een ingetogen sfeer, geen rockpodium."





Een concert, in Opglabbeek, is al helemaal uitverkocht. "In amper twee dagen tijd", zegt hij. Op dit moment staan er nog geen concerten in de buurt geprogrammeerd. "Jammer. Weinig programmatoren willen een risico nemen om enkele creatieve geesten een podium te geven."





Enira is trouwens de naam van een lekkere rode wijn die Kurt dronk tijdens het schrijfproces. Voor meer info: www.enira.be. Wie de cd voor 31 augustus bestelt, betaalt geen portkosten. (GMA)