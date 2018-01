Robert Grandjean voor het eerst raadslid AARSCHOT VERWELKOMT TWEE NIEUWE LEDEN IN GEMEENTERAAD TOM VAN DE WEYER

02u57 0 Tom Van De Weyer Bart Van Tongelen (links) wordt opgevolgd door Robert Grandjean (rechts). Aarschot De gemeenteraad verwelkomt maandagtwee nieuwe raadsleden. Helen Nijs legt de eed af als onafhankelijk lid. Voor de sp.a. zetelt volksfiguur Robert Grandjean (70) na dertig jaar voor het eerst in het pluche, na onverwachte personeelswissels. " Als geboren socialist zal ik me inzetten voor de gewone werkman."

Zijn zetel werd deze legislatuur door twee partijgenoten warm gehouden. Verkozen raadslid Ria Vranken (60) overleed op 20 november na een kortstondig ziekbed. Tweede opvolger Bart Van Tongelen (58) legde op 18 december de eed af als nieuw raadslid. Het was meteen ook zijn laatste optreden in de gemeenteraad. "Ik realiseerde me plots dat ik deze functie niet mag combineren met mijn werk als plaatsvervangend vrederechter in Aarschot", aldus de advocaat. "Ik ben al twintig jaar plaatsvervangend vrederechter en zal dat ook blijven. Het spreekt voor zich dat ik in oktober niet meer op de kieslijst sta."





Zo kwam vijfde opvolger Robert Grandjean (70) in beeld. "Het overvalt me, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid op." Hij heeft vier kinderen en vijf kleinkinderen en woont in de volksbuurt De Grecht. "Ik ben hier opgegroeid. Deze wijk werd in mijn kinderjaren 'het rooie nest' genoemd, omdat communisten en socialisten met elkaar in aanvaring kwamen. Vijf gemeenteraadsverkiezingen kwam ik voor sp.a. op, steeds op lagere plaatsen. Nu krijg ik een jaar de tijd om eerste ervaring op te doen als raadslid."





"Het wordt een hele klus om in de voetsporen te treden van Ria Vranken. Zij was een prachtige dame. Na mijn eedaflegging ga ik mij serieus verdiepen in de dossiers en beginnen aan een zelfstudie gemeentepolitiek. Gelukkig kan ik rekenen op mijn ervaren collega's Geert Schellens, Nicole Van Emelen en Kurt Lemmens."





Grandjean is niet geheel politiek onervaren. Van 2012 tot 2015 zat hij in de OCMW-raad en hij was ook 19 jaar bestuurslid van de sociale bouwmaatschappij BSGW, dat projecten realiseerde in de Tuinwijk en de Orleanstoren. Grandjean is voorzitter van de vzw Brotherhood, die jaarlijks een zomerkamp organiseert voor minderbedeelde jongeren. "Ik zal me inzetten voor de gewone werkman. De komende maanden ga ik mijn oor te luister leggen bij de bevolking in de buurt en die stem overbrengen in de gemeenteraad."





"Uiteraard kom ik dit jaar weer op de lijst. De verkiezingen vallen op mijn verjaardag, 14 oktober", lacht Grandjean. "In 2012 raakten we een zetel kwijt. Met vier raadsleden zijn we niet sterk genoeg. Mijn streven is om zes zetels te halen, dan kunnen we echt op het beleid wegen."