Rioleringswerken in Geburestraat Geert Mertens

05 januari 2019

20u04 0

In de Geburestraat starten in het voorjaar van 2019 rioleringswerken. Die gebeuren in opdracht van Riopact. Er wordt enkel een afvalwaterleiding aangelegd. Het regenwater van de aangelanden moet op het eigen terrein verwerkt worden. Het moet met andere woorden infiltreren in de bermen. Het wegdek wordt eveneens vernieuwd.