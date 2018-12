Rillaars Amateur Theater krijgt zatte God op bezoek Geert Mertens

02 december 2018

Toneelvereniging Rillaars Amateur Theater (RAT) repeteert momenteel volop voor de nieuwe voorstelling ‘Drinken de goden Duvel’. De opvoeringen starten half januari in feestzaal Den Akker. De voorverkoop is sinds 1 december begonnen.

“Het verhaal speelt zich af in het café van het parochiecentrum”, klinkt het. “Op een mooie dag komt Theo binnen. Niemand van de stamgasten kent hem maar één ding valt onmiddellijk op: hij is zat. En iets anders wordt ook snel duidelijk: hij is zot. Hij beweert namelijk dat hij God is. Alles wat hij zegt en doet, maakt hem tot een wandelend mysterie.”

Het stuk is van de hand van Bruno Timp. Jules Lowet staat in voor de regie. Karla Van Berlamont, Guido Peeters, Nele Boschmans, Filip Vos, Ria Bernar, Karine Sterckx, Jelle Wittevrouw, Jules Lowet, Hilde Timmermans, Marc Vos, Hilde Van Aarschot en Jos Kiesekoms zijn de spelers.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdagen 12 en 19 januari en vrijdag 18 januari om 20 uur. Op zondag 13 januari is er een namiddagvoorstelling om 14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 7 euro voor een volwassene en 4 euro voor een kind tot en met 11 jaar.

Reserveren kan via www.rillaarsamateurtheater.be of via 0486 47 62 08 (na 18 uur ‘s avonds).