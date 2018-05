Restauratie Witte Molen start na bouwverlof LAATSTE STAP OM VAN AARSCHOT DÉ MOLENSTAD VAN VLAANDEREN TE MAKEN GEERT MERTENS

26 mei 2018

02u25 0 Aarschot Na het bouwverlof start de restauratie van de Witte Molen aan de Herseltsesteengweg. Geen dag te vroeg, want de molen, waar ooit Rocco 'Marina' Granata aan zijn succesvolle zangcarrière begon, bevindt zich in een erbarmelijke staat.

"De restauratie van de Witte Molen is de laatste noodzakelijke stap opdat Aarschot zich de molenstad van Vlaanderen kan noemen", zegt burgemeester André Peeters (CD&V).





De stad telt immers meer molens op het grondgebied dan eender welke andere gemeente in Vlaanderen. Je hebt de Moedermeule in Gelrode, de Heimolen in Langdorp, 's Hertogenmolens in Aarschot, de Molen van Schoonaerde in Rillaar en Molen Ter Bogaerde in Aarschot. De restauratie van de Witte Molen laat nu al meer dan tien jaar op zich wachten.





De voorbije jaren kwam de molen verscheidene keren in het nieuws. Zo dook er een filmpje op waarop jongeren zich een toegang verschaften tot het gebouw en op de oude bowlingbaan speelden én op de vermolmde trap liepen. Een bewoner, Lode Mommaerts, startte ook een petitie op om de molen te redden.





Open voor publiek





"Nadat minister-president Geert Bourgeois vorig jaar een subsidie toekende van 542.922 euro is nu dus een volgende belangrijke stap gezet", weet Peeters. "De stad wil de molen weer restaureren tot een maalvaardige constructie zoals deze actief was tot 1950. Hiervoor werd een publiek-private samenwerking gesloten met de eigenaar van de molen, de nv Primo."





De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 823.565 euro. "Na de restauratie wordt de molen voor 27 jaar gratis overgedragen aan de stad", luidt het. "Het is de bedoeling om de molen terug te laten draaien en hem tijdens de weekends open te stellen voor het publiek. Misschien kan er ook een klein molenmuseum in ondergebracht worden."





Taverne aan overkant

Eigenaar Primo mag aan de overzijde een taverne oprichten waar bezoekers iets kunnen drinken.





Aan de andere kant van de brug wordt ondertussen ook verder gewerkt aan de uitbreiding van de KMO-zone. Projectontwikkelaar Kolmont trekt er twee bedrijfsgebouwen op die kunnen onderverdeeld worden in verschillende units. Bedrijven die zonevreemd liggen in Aarschot kunnen zich op de site herlocaliseren.





Het Shopping Center Witte Molen, met onder meer de supermarkt Albert Heyn, doe-het-zelfzaak Gamma, Action en dierenwinkel Maxi Zoo, is nu al enkele jaren oud en is een groot succes. Een werkpunt blijft het parkeergebeuren. Te vaak zijn alle beschikbare plaatsen ingenomen.