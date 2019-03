Restaurant Vital Redactie

19 maart 2019

11u11 0

Wie mosselen zegt, denkt natuurlijk aan restaurant Vital. De zaak staat al jaren bekend als het mosselrestaurant uit de streek. Tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend. Gestart in Leuven, maar na een brand zijn ze verhuisd naar Gelrode. Ik geef toe: ik was een beetje argwanend. Iemand vertelde me recent over de toch wel erg kleine mosselen voor een dergelijke klassezaak.

Na het aperitief, dat beperkt bleef tot een zwaar bier - Westmalle Tripel -, bestelde ik met een bang hart een portie mosselen. De keuze was niet gemakkelijk, er staan immers een twintigtal variëteiten op de kaart. De ene al wat exotischer dan de andere: natuur, curry, Mexicaans, bonne femme, op grootmoeders en grootvaders wijze...

We waren nog volop aan het kiezen toen er toch met enige aandrang werd gevraagd of we al wisten wat we wilden bestellen. Het was immers spitsuur. De zaak liep stilaan helemaal vol en wellicht sloeg in de keuken iemand in paniek bij ons getalm. Ik ging voor de Italiaanse variëteit.

We bestelden ook een toepasselijk wijntje. Even waren we aan het overleggen: een glas of een fles. Doe toch maar een glas: ik moet nog rijden. Nu, de garçon had dit laatste blijkbaar ter harte genomen. In mijn glas was beduidend minder wijn dan in dat van mijn partner. Ik mat het na: bijna een vinger verschil. Had die snoodaard er misschien zelf een slokje van genomen?

De portie mosselen arriveerde. De eerdere argwaan was nergens voor nodig. Het waren flink uit de kluiten gewassen mosselen. En lekker! De bijhorende portie frieten was niet echt groot. Nu, het kan zijn dat sommige mensen hiermee genoeg hebben, maar ondergetekende niet. Sommige kommetjes bevatten ook beduidend meer frieten dan andere. De pot mosselen was nog niet half leeg toen de frieten al op waren. Ik bestelde een extra portie. Voor mij en het gezelschap.

Je kan natuurlijk de mosselen niet koud laten worden en je eet wat verder. Net op het moment dat ik dacht te vragen waar de nieuwe portie bleef, werd - in het voorbijgaan - één portie frieten halvelings op de tafel gesmeten. Was ik niet duidelijk genoeg geweest? Ook mijn gezelschap had frieten gevraagd. Nu, oké: dan delen we de buit wel.

Toch ook vermelden dat de Italiaanse variëteit echt top was. Ik at zelfs de soep van de mosselen helemaal op omdat ik er niet genoeg van kon krijgen.

Na het eten gingen we voor een verwenkoffie. Leuk was het mini-ijsje dat erbij was. Ook de bokkenpootjes smaakten huisgemaakt.

De gegevens:

Restaurant Vital

Leuvensesteenweg525b

3200 Gelrode

016 22 47 14

restaurantvital.be

De prijzen:

Voorgerechten: 11 - 17 euro (met enkele uitschieters zoals portie oesters 36 euro)

Hoofdgerechten: 24 - 25,50 euro (mosselen)

25 - 53 euro (rest van menu)

Nagerechten: 7 - 10 euro

De score:

Eten: 8/10

Bediening: 5/10

Comfort: 8/10