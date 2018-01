René Brems overleden 23 januari 2018

René Brems, de drijvende kracht achter het vroegere zwembad op de Dorenberg, is overleden. De man werd 76 jaar. In de jaren zeventig leerde hij heel wat inwoners van Aarschot zwemmen. Er was immers nog geen sprake van het huidige stedelijke zwembad. De man was ook leraar aan het Sint-Jozefscollege. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 27 januari 2018 om 10 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.





(GMA)