Record voor Pamperbank: 2.215 luiers in één jaar tijd 11 juni 2018

Op de kop 2.215 luiers werden er op een jaar tijd in de Aarschotse pamperbanken gestoken. In totaal staat er op vijf locaties in de stad een pamperbank. Hierin kunnen luieroverschotten gestopt worden. "Deze worden dan bezorgd aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben", zegt Dries Vandenbroeck, ambassadeur van SamenSterker, dat het initiatief lanceerde.





Meteen enthousiast

"Voedselbank Kommaraf vzw, de Socialistische Mutualiteit, Kind&Gezin en kinderdagverblijf Ukkepuk waren meteen enthousiast. Ook de Liberale Mutualiteit en Landelijke Kinderopvang 'De Trapperkes' ondersteunden het project. We vinden het fantastisch dat we zoveel luiers verzameld hebben." (GMA)