Rasti Rostelli hypnotiseert in Vinea 09 februari 2018

Rasti Rostelli komt naar Aarschot voor een exclusieve hypnoseshow. Op zondag 25 februari palmt hij om 15 uur zaal Vinea helemaal in. Vanop de eerste rij kan je de drie uur durende hypnoseshow meemaken. "Je verstand zal weigeren te accepteren wat je met je eigen ogen ziet", zegt Rostelli zelf.





Al meer dan 800.000 bezoekers kwamen de afgelopen 35 jaar naar zijn shows en lieten zich meeslepen in de wereld van de hypnose. Rostelli wist al op 16-jarige leeftijd dat hij anders was dan de anderen. Beelden in zijn gedachten konden immers werkelijkheid worden. De toegangsprijs bedraagt 26 euro. Tickets kunnen besteld worden via events.toneeltickets.be. (GMA)