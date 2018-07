Raf reist twee weken rond als kok van Vive Le Vélo AARSCHOTTENAAR (38) OP DE BAAN MET TELEVISIEPLOEG TIJDENS TOUR TOM VAN DE WEYER

19 juli 2018

02u40 0 Aarschot Kok Raf Verstraete (38) heeft de komende weken een grote opdracht te vervullen. Tijdens de Ronde van Frankrijk is hij cateraar voor het één-programma 'Vive le Vélo'. "Eigenlijk had ik vakantie gepland, maar dit aanbod kon ik niet afslaan."

Vive le Vélo reist is het kielzog van de Tour door Frankrijk. Op idyllische plekken praat presentator Karl Vannieuwkerke elke dag met zijn tafelgasten over de gebeurtenissen in de wielerwedstrijd. Raf mocht er tijdens de eerste uitzending, aan het meer van Annecy, meteen aan de slag. "Ik heb er gebarbecued , met entrecote, aardappelen en caponata", zegt Raf.





Raf, zoon van Aarschots schepen Bob Verstraete, was acht jaar jeugdcoördinator in JC De Klinker. "Mijn grote passie is koken voor andere mensen. Ik heb de opleiding chef-kok gevolgd in Brugge en heb gewerkt bij Wannes Raps in Diest. Sinds drie jaar ben ik zelfstandig kok aan huis of op locatie", vertelt Raf. "Op een feest waar ik onlangs kookte was iemand van de VRT uitgenodigd. Die zei dat de vaste cateraar van Vive le Vélo dit jaar niet beschikbaar was en vroeg of ik eventueel voor het eten wilde zorgen. Ik had net twee weken vakantie gepland met mijn gezin, maar heb het aanbod toch meteen aangenomen."





Busje en aanhangwagen

"Ik nam mijn installatie mee die ik gewoonlijk gebruik, dat is een busje en aanhangwagen met koeling. In korte tijd heb ik mijn tent opgesteld en mijn inductievuren en barbecue geïnstalleerd. Mijn vrouw Imke en onze pasgeboren dochter Max zijn ook meegekomen", aldus Raf Verstraete. "Met kameraden ben ik vroeger naar aankomsten op l'Alpe d'Huez gaan kijken, maar tijd om de koers te volgen is er nu niet. Hooguit kruisen we de wedstrijd eens. De VRT heeft een karavaan op zichzelf, met twintig voertuigen. Elke dag is het opbouwen, afbreken en vertrekken naar de volgende locatie."





"Om twee uur begint de crew met de opbouw van de set. Imke en ik zetten onze kooktent op. Soms is het improviseren, bijvoorbeeld als we op een Alpenweide zitten. Ik maak eten voor de hele ploeg, zo'n 35 mensen. Ook de praatgasten van die avond schuiven aan."





Plaatselijke gerechten

"Terwijl de live-uitzending loopt, rijd ik met mijn gezin al door naar ons volgende hotel. De crew slaapt 's ochtends wat langer, wanneer wij inkopen doen op de markt of het plaatselijk warenhuis. Afhankelijk van wat daar te vinden is, stellen we ons menu samen. We proberen steeds de plaatselijke specialiteiten te gebruiken. De komende dagen wil ik zeker een pasta met zeevruchten klaarmaken."





"Deze ploeg werkt al jaren samen aan het programma. Dat merk je aan de samenhorigheid. Wij als nieuwkomers zijn erg positief onthaald. De mensen van de montage helpen me tijdens hun pauze met groenten snijden."





Je kan de ronde van Raf dagelijks volgen op zijn Instagramaccount @raf_verstraete_kookt.