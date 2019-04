Raad van Verkiezingsbetwistingen verwerp klacht van CD&V tegen Rutten Tom Van de Weyer

14u59 0 Aarschot De Raad van Verkiezingsbetwistingen heeft de klacht verworpen van raadslid Steven Omblets (CD&V) tegen de aanstelling van burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Dit meldde Rutten donderdagmorgen zelf op haar Facebookpagina.

“De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn nu bevestigd. Ik en het schepencollege zijn 100% rechtsgeldig aangesteld”, schrijft Rutten. “Door omstandigheden buiten onze wil heeft het wat langer geduurd, maar uiteindelijk kregen we over de hele lijn gelijk. De kiezer heeft beslist, en niemand anders. Nu is het tijd om verder te werken voor Aarschot.”

Hiermee lijkt de weerstand van CD&V gebroken. De partij van uittredend burgemeester André Peeters kreeg rake klappen bij de verkiezingen van oktober vorig jaar en tuimelde uit de coalitie. De nieuwe burgemeester Rutten kon haar sjerp pas na vier maanden oppikken omdat CD&V in 2015 een voorakkoord had getekend met Groen en sp.a. Dit moest eerst worden teniet gedaan door minister Homans van Binnenlands bestuur.

Pas op 4 februari legde Rutten de eed van burgemeester af, maar de animositeit tussen Open Vld en CD&V over de voordrachtakte smeulde nog na. Op de gemeenteraad van maart stemde de meerderheid tegen de kandidaturen van Mattias Paglialunga (CD&V) en Betty Kiesekoms (Groen) in de algemene vergadering van IGO. Rutten deelde toen mee dat er een nieuwe klacht was ingediend tegen haar en twee sp.a- schepenen. CD&V hoopte alsnog de voordrachtakte rechtsgeldig te maken. De klacht zou zijn neergelegd door voormalig schepen Steven Omblets, maar wordt nu verworpen door de Raad van Verkiezingsbetwistingen.