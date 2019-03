Puuur Aarschot zet huishoudhulpen in van 18 nationaliteiten VDWT

07 maart 2019

Dienstenkantoor Puuur Aarschot organiseerde voor haar huishoudhulpen een multiculturele jobdag. 850 gezinnen in de regio doen een beroep op Puuur voor het poetsen, wassen, strijken en boodschappen doen. Hierbij worden huishoudhulpen ingezet van maar liefst 18 verschillende nationaliteiten. Nationaal heeft Puuur personeel in dienst van bijna 80 nationaliteiten. “We zetten onze deuren open voor kandidaten van welk geloof of etnische afkomst ook”, klinkt het.

