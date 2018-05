Psychiatrische patiënten stellen tentoon in Het Gasthuis 09 mei 2018

Patiënten van de psychiatrische ziekenhuizen van Tienen en Diest stellen hun werken eenmalig tentoon in Het Gasthuis in Aarschot. Daarna verhuizen de werken, die gemaakt werden onder leiding van de beeldende Aarschotse kunstenaar Vincent Halflants, naar het Dr. Guislain Museum in Gent. "De beelden werden gemaakt van 1969 tot 1993 in psychiatrische ziekenhuizen", weet schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "Halflants richtte daar creatieve ateliers in en leerde patiënten verschillende beeldtalen als tekenen, beeldhouwen en boetseren. Schizofrenen en verslaafden waren zijn cursisten." Vincent Halflants en Leen Lybeer kozen de werken. Er wordt ook een catalogus uitgegeven. De tentoonstelling loopt van zondag 6 mei tot en met 3 juni. Info: www.hetgasthuis.be (GMA)