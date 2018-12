Provincie geeft waterlopen van Hageland onderhoudsbeurt Tom Van de Weyer

03 december 2018

De provincie is bezig met een grote schoonmaak van haar waterlopen. Ongewenste voorwerpen zoals afval, zwerfvuil, afbraakmaterialen, takken en grove plantenresten worden verwijderd en afgevoerd. “Dat materiaal zorgt voor opstoppingen in de waterloop en verhoogt het risico op wateroverlast. Een gespecialiseerde firma voert de werken uit”, zegt gedeputeerde voor waterlopen Monique Swinnen. “De provincie vraagt de eigenaars en gebruikers van percelen naast een waterloop een strook vrij te houden en doorgang te geven aan de uitvoerders van de werken. Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen hebben we een brochure uitgegeven.”

Het onderhoud kost ruim 900.000 euro en duurt tot 31 maart 2019. In het Hageland gaat het om een investering van 103.000 euro over 240 kilometer waterlopen in Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw. De firma Geerts uit Hechtel-Eksel voert de werken uit. Meer info vind je met de zoekterm ‘onderhoudswerken’ op www.vlaamsbrabant.be/water.