Provincie biedt ontbijt en vakantiegids aan in station Tom Van de Weyer

13 december 2018

Treinreizigers in het station van Aarschot werden donderdagochtend getrakteerd op koffie, een croissant en een exemplaar van ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019'. De nieuwe editie bevat 700 adressen van B&B’s, hotels en vakantiehuizen. “Vlaams-Brabant is de grootste stijger als vakantiebestemming in eigen land”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van toerisme. “Vorig jaar werden in onze provincie meer dan twee miljoen overnachtingen geboekt. De eerste helft van dit jaar zagen we al een stijging van 14,3% in het aantal boekingen.”

In de gids staan dertig logies vermeld in het Hageland. De gids is gratis verkrijgbaar bij alle diensten van Toerisme in heel Vlaanderen en de plaatselijke Relay en Press Shops. Alle logies zijn ook terug te vinden op www.logereninvlaanderenvakantieland.be.